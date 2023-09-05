"Сибур" возобновил производство в Дзержинске после вынужденной остановки

В компании добавили, что остановка сопровождалась утилизацией остатков находящегося в системе углеводородного сырья на факеле, необходимой для обеспечения безопасности изменения режима работы оборудования и его дальнейшего перезапуска

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Сибур-нефтехим" возобновил производство окиси этилена и гликолей в Дзержинске после вынужденной остановки ранее во вторник, работает в штатном режиме, сообщила компания. Превышений предельно допустимых концентраций по контролируемым веществам не выявлено.

"После краткосрочной остановки производство окиси этилена и гликолей "Сибур-нефтехима" работает в штатном режиме и продолжает выпуск продукции в соответствии с производственной программой. Вынужденная остановка была связана с временным ограничением в обеспечении кислородом и техническими газами со стороны внешнего поставщика. После восстановления поставок сырья производство возобновило работу и уже вышло на плановый режим", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что остановка производства сопровождалась утилизацией остатков находящегося в системе углеводородного сырья на факеле, необходимой для обеспечения безопасности изменения режима работы оборудования и его дальнейшего перезапуска. "Исследование качества атмосферного воздуха, проведенное аккредитованной лабораторией на границах санитарно-защитной зоны производства окиси этилена и гликолей, показало отсутствие превышений предельно допустимых концентраций по контролируемым веществам", - добавили в компании.

Ранее сообщалось о факельном горении на предприятии. В "Сибур-нефтехиме" отметили, что факельная система на нефтехимических предприятиях предназначена для безопасной и экологичной утилизации остатков углеводородов в случаях резких переключений технологических режимов и вынужденных остановок, при этом в режиме сброса возникает так называемое "интенсивное дымное горение". Работа факела в режиме "интенсивного дымного горения" является штатной и предусмотрена действующими регламентами, отмечает компания.