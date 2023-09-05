"Россети" увеличили объем ремонтной программы в Сибири по всем основным позициям

Работы идут с опережением календарного плана, несмотря на увеличение объема ремонтной программы, говорится в сообщении компании

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" завершает подготовку к осенне-зимнему периоду в Сибирском федеральном округе (СФО). Работы идут с опережением календарного плана, несмотря на увеличение объема ремонтной программы, говорится в сообщении компании.

Реализация мероприятий была рассмотрена на федеральном штабе по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов, который в Новосибирске провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В заседании принял участие генеральный директор группы "Россети" Андрей Рюмин.

"Важно не сбавлять темпы и завершить в сроки все ремонтные работы, которые есть в планах к подготовке к зиме. Могу сказать, что сибирские энергетики никогда не подводили. Особенно в Новосибирске можно отметить более активную работу по всем направлениям, видим настрой на готовность к обозначенному сроку сетей, генерации и всего ТЭК к предстоящему отопительному сезону", - заявил глава ведомства, слова которого приводятся в сообщении.

Рюмин отметил, что Сибирь занимает огромные территории и традиционно считается регионом со сложным климатом, где в последнее время растет число неблагоприятных природных явлений, которые негативно влияют на сетевой комплекс. В частности, резкие колебания температуры с переходами через ноль. "Поэтому ключевой задачей является своевременная подготовка к осенне-зимнему периоду. В 2023 году мы существенно увеличили объем ремонтной программы в физическом выражении. Финансирование выросло на 12% - до 8,6 млрд рублей. Работы идут с опережением плана", - подчеркнул глава электросетевого холдинга.

Всего энергетики отремонтируют 8,6 тыс. км линий электропередачи и 1,9 тыс. единиц подстанционного оборудования, расчистят от растительности 16,6 тыс. гектаров ЛЭП. Запасы оборудования и комплектующих уже сформированы. Более 1,1 тыс. бригад и 590 резервных источников питания готовы к возможным аварийно-восстановительным работам, отмечается в сообщении.

Кроме того, Рюмин рассказал о мероприятиях по электроснабжению Восточного полигона железных дорог. Группа "Россети" в рамках первого этапа макропроекта уже ввела в СФО более 1 787 МВА трансформаторной мощности и 1 611 км ЛЭП. До конца 2023 года в установленные сроки завершится финальный проект первого этапа, напомнили в холдинге. На втором этапе в СФО предусмотрено строительство двух объектов Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), а также ряд дополнительных мероприятий по развитию инфраструктуры, модернизации противоаварийной автоматики и технологическому присоединению тяговых подстанций, в том числе в распределительном комплексе. Работы также идут на Дальнем Востоке.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.