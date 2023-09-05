В Молдавии заявили, что могут оспорить в международном суде долг "Газпрому"

Как сообщили в Кишиневе, 6 сентября правительство республики сообщит об итогах аудита долга, которую провели международные компании

КИШИНЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Молдавия может оспорить в международном суде сумму исторического долга за газ "Газпрому". Об этом заявил в эфире телеканала "Молдова-1" спикер парламента республики и глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу, отметив, что в среду правительство сообщит об итогах аудита долга, которую провели международные компании.

"Завтра будет публичное заявление со всеми деталями аудита. Мы всегда руководствовались принципом, что платили за то, что потребляли. За то, что мы не потребляли, мы платить не будем и предоставим все необходимые аргументы в международных инстанциях. У нас есть и другие аргументы за последние два года, я считаю, что уменьшение объемов поставок со стороны "Газпрома" было необоснованно", - сказал Гросу.

На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания, нанятая правительством республики, не выявила долга республики перед "Газпромом" в размере $800 млн. По ее словам, правительство отклонило предложение "Газпрома" подписать обязательство о возвращении долга, "поскольку это ужасно большие деньги", а страна не может на такое согласиться.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг "Молдовагаза" составлял $433 млн, но с учетом просрочки платежей общая сумма достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн. О сумме долга в $800 млн, упомянутой Санду, ранее не сообщалось.

На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать его и представить итоги к 1 мая 2022 года. Для этого были приглашены зарубежные аудиторы - норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma A. S. и Forensic Risk Alliance & Co. Limited из Великобритании. Однако к этому сроку результаты аудита так и не были представлены. Несмотря на то что молдавская сторона не выполнила взятые на себя обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".