В Еврокомиссии считают полный отказ от газа из России "почти невыполнимой миссией"

В ЕК отметили, что в случае продолжения инвестирования в инфраструктуру и налаживания новых партнерских отношений можно будет еще больше снизить импорт российского СПГ в ближайшие месяцы

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что полный отказ от поставок российского газа является "почти невыполнимой миссией".

"В прошлом году мы сократили импорт газа из России с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. В этом году, вероятно, он составит всего 40 млрд куб. м, включая сжиженный природный газ", - сказал Шефчович в интервью немецкой газете Handelsblatt. "Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа - это пока почти невыполнимая миссия", - констатировал он.

В то же время замглавы ЕК подчеркнул, что, если Евросоюз продолжит инвестировать в инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, он сможет еще больше снизить импорт российского СПГ в ближайшие месяцы. "В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России", - заметил Шефчович. Каждый стратегически важный ресурс, по его словам, должен поступать как минимум от трех поставщиков.

30 августа газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные международной организации Global Witness сообщила, что страны Евросоюза планируют импортировать в 2023 году из России рекордные объемы сжиженного природного газа, несмотря на стремление сообщества отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. По ее данным, за первые семь месяцев 2023 года Бельгия и Испания были вторым и третьим по объемам покупателями российского СПГ после Китая. Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в январе - июле увеличились в годовом исчислении на 62,7%, до 4,46 млн тонн.