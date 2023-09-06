Глава Бундесбанка заявил о необходимости обновления экономической модели ФРГ

Йоахим Нагель отметил, что Германия сталкивается с серьезными проблемами в сферах демографии, цифровизации и декарбонизации

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Германского федерального банка (Бундесбанка) и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель заявил, что экономическая модель ФРГ не устарела, однако требует обновления. Свою точку зрения он изложил в интервью газете Handelsblatt.

По мнению Нагеля, по сравнению с другими странами в Германии в целом дела идут хорошо, причем не только с точки зрения занятости и устойчивости долга. "Мы не должны преуменьшать значение "Сделано в Германии". Германская экономическая модель не устарела. Но она нуждается в обновлении", - сказал Нагель.

В то же время он признал, что экономическая модель ФРГ сталкивается с серьезными проблемами. В качестве примеров он назвал такие темы, как демография, цифровизация, декарбонизация и необходимость сделать международные торговые отношения более устойчивыми.

Кроме того, Нагель отверг утверждение, что Германия становится "больным человеком Европы". "Рынок труда, например, по-прежнему очень устойчив и находится в гораздо лучшем состоянии, чем в конце 1990-х годов. Германия - не больной человек Европы. Я думаю, что это ошибочный диагноз, который многие слишком легко ставят", - констатировал президент Бундесбанка.

Что касается вопроса, примет ли ЕЦБ решение о повышении процентных ставок в 10-й раз подряд на следующем заседании совета в середине сентября, Нагель менее конкретен. Решение, по его словам, будет принято исключительно на основе данных, "а также на основе новых прогнозов, доступных на текущий момент". Глава Бундесбанка считается сторонником жесткой денежно-кредитной политики.