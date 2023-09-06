Кабмин Украины предложил поднять цены на спиртное

Так, предлагается увеличить минимальную цену на ликеро-водочные изделия, водку, другие крепкие напитки на 34-42%, а розничную цену - на 13-25%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины предложило повысить минимальные цены на спиртное, вследствие чего алкогольные напитки в стране могут существенно подорожать. Проект постановления кабмина опубликован на сайте Министерства экономики Украины.

В частности, документом предлагается поднять минимальную цену на водку, ликеро-водочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 34-42%, а розничную цену - на 13-25%. Кроме того, цены на игристые вина и газированные винные напитки предлагается поднять на 28%, а розничную стоимость винодельческой продукции (кроме игристых и газированных винных напитков) - на 61-71%.

В пояснительной записке к документу нововведение обусловливается "ростом расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т. п.), а также изменением ставок акцизного налога на алкогольные напитки". Отмечается, что "существующий размер минимальных цен не соответствует реальным расходам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки".

Согласно данным, опубликованным агентством РБК-Украина, по состоянию на июль 2023 года алкоголь в Украине в среднем стоил: водка (0,5 л) - 120,44 гривны ($3,27), столовые отечественные вина (0,75 л) - 109,54 гривны ($2,97), пиво отечественных марок (0,5 л) - 31,26 гривны ($0,8). По сравнению с прошлым годом водка подорожала на 3,41 гривны, вина - на 13,97 гривны, пиво - на 2,72 гривны.