Пострадавший от паводка малый бизнес Приморья получит около 400 млн рублей поддержки

Как сообщила первый вице-губернатор края Вера Щербина, выделяемую сумму могут увеличить

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Меры поддержки субъектам малого предпринимательства, пострадавшим от паводка в Приморье, составят около 400 млн рублей, сообщила первый вице-губернатор - председатель правительства края Вера Щербина на внеочередном заседании краевого законодательного собрания.

"У нас пострадали и объекты образования, и объекты здравоохранения, и объекты культуры, жилищно-коммунального хозяйства. <...> Мы сейчас активно работаем с субъектами малого предпринимательства. По малому предпринимательству на сегодняшний день где-то <...> около 400 млн рублей меры поддержки будут", - сказала Щербина, добавив, что это цифра может быть увеличена.

Пресс-служба краевого правительства 26 августа сообщила о том, что зафиксировано более 360 пострадавших от паводка субъектов малого и среднего предпринимательства, большая их часть находится в Уссурийске.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Всего от наводнения пострадали более 5,6 тыс. домов, было эвакуировано 7,6 тыс. человек.