Доходы бюджета Приморья в 2023 году выросли почти на 3 млрд рублей за счет налогов

Как сообщила первый вице-губернатор края Вера Щербина, большую часть денежных средств планируют направить на пополнение резервного фонда регионального правительства по ликвидации чрезвычайных ситуаций

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Доходы бюджета Приморья на 2023 год увеличились почти на 3 млрд рублей за счет налоговых зачислений. Большая часть этих средств будет направлена на пополнение резервного фонда регионального правительства по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщила первый вице-губернатор - председатель правительства края Вера Щербина на внеочередном заседании краевого законодательного собрания.

"Внесение изменений в бюджет 2023 года связано в основном с чрезвычайной ситуацией, <...> с учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета в 2023 году составят: доходы 201,3 млрд рублей, расходы 213,7 млрд рублей, размер дефицита мы не меняем. <...> Мы увеличиваем общую сумму доходов бюджета на 2 млрд 989,1 млн рублей, несмотря на все катаклизмы, у нас налоговые доходы идут с ростом [относительно] уровня прошлого года, что позволяет нам использовать их как источники решения неотложных задач, <...> мы предлагаем направить 2 млрд рублей на пополнение резервного фонда правительства по ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказала Щербина.

Она добавила, что на 500 млн рублей увеличен объем резервного фонда правительства на оказание материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции. Ассигнования для краевого министерства финансов увеличены на 1,5 млрд рублей на меры для муниципалитетов по поддержке сбалансированности бюджетов, также средства выделены министерствам физической культуры и спорта, культуры, транспорта.

Проект закона об изменениях в бюджет принят на внеочередном заседании заксобрания региона в двух чтениях.

Ранее на этом же заседании Щербина сообщила, что ущерб, нанесенный Приморскому краю в результате тайфуна, который вызвал серьезные подтопления в регионе, оценивается примерно в 10 млрд рублей.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Всего от наводнения пострадали более 5,6 тыс. домов, было эвакуировано 7,6 тыс. человек.