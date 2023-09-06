Обороты игровых площадок в России выросли более чем вдвое в 2023 году

По мнению экспертов, индустрия получила стимул к развитию благодаря отключению от внешних систем

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российская игровая индустрия растет по многим показателям, так, общие обороты российских площадок увеличились более чем в два раза с января по июль 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года, подсчитали для ТАСС аналитики ЮKassa и Федерация компьютерного спорта (ФКС) России. Рынок игровой индустрии в РФ с отключением от ряда внешних систем получил стимул к развитию, считают эксперты.

С января по июль 2023 года обороты игровых площадок выросли более чем вдвое относительно аналогичного периода 2022 года. Платежи подросли аналогично, а плательщиков в индустрии стало на 72% больше. Более половины геймеров в России (54%) играли каждый день на момент проведения исследования.

Летом, с 1 июня по 20 августа, число покупок игровых товаров выросло на 12% по сравнению с весной (с 10 марта по 31 мая). 58% участников опроса тратятся на новые игры раз в год, 5% - ежемесячно. Большинство - 64% - на игры до тысячи рублей в месяц. Внутри игр геймеры чаще всего покупают скины (34%) и боевой пропуск (30%). Коммерческий директор финтех-компании ЮMoney (ей принадлежит ЮKassa) Дмитрий Кармишин, считает, что рост покупок свидетельствует о востребованности таких продуктов.

Он отметил, что в целом индустрия получила стимул к развитию благодаря отключению от внешних систем. "Многие геймеры переходят на отечественные платформы онлайн-игр и киберспорта, участие в развитии сегмента становится важным направлением бизнеса российских ИТ-компаний", - пояснил Кармишин.

Киберспорт

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, слова которого привели в исследовании, отметил, что совокупная аудитория трансляций турниров ФКС уже достигла 43 млн человек, причем доля женщин увеличивается.

В совместном исследовании подтверждается рост интереса: больше половины опрошенных заявили, что интересуются киберспортивными трансляциями. 41% из них периодически смотрит стримы или читает новости, регулярно следят за трансляциями 14% респондентов.

Киберспортивных турниров и их участников тоже становится больше, добавил Смит. По его словам, сегодня в турнирах ФКС участвует более 500 тыс. человек. Опрошенные, следящие за сегментом киберспорта, отметили шутеры как самый популярный жанр (35%). На втором месте оказались стратегии (20%), а на третьем - жанр Multiplayer Online Battle Arena (MOBA, 14%). Cпортивные симуляторы и файтинги получили 9% и 8% голосов соответственно.