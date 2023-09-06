Экспорт морепродуктов из Японии в КНР упал в июле на 23% из-за сброса воды с "Фукусимы-1"

Японское правительство призывает Китай отменить меры по контролю за импортом

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Экспорт морепродуктов из Японии в Китай упал на 23% в июле на фоне решения Токио сбросить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"В июле в денежном выражении экспорт морепродуктов в [материковый] Китай упал примерно на 23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а экспорт в Гонконг также снизился примерно на 11%", - сказал он. "Меры по контролю за импортом в Китае и Гонконге вызывают крайнее сожаление, не говоря уже о том, что они не основаны на научных данных, и мы неоднократно призывали к их немедленной отмене", - добавил Мацуно.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая, где с июля начались усиленные проверки поставок японских продуктов. Главное таможенное управление КНР 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.