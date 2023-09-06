В Toyota рассказали о причинах системного сбоя на заводах

Он был вызван нехваткой объемов памяти на серверах, сообщил автопроизводитель

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Вынужденная остановка работы всех 14 сборочных предприятий крупнейшего автоконцерна Toyota Motor в Японии, которая произошла 29 августа, не была вызвана деятельностью злоумышленников. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте автопроизводителя.

Отмечается, что инцидент был спровоцирован нехваткой объемов памяти на серверах автоконцерна, которые координировали деятельность его заводов. Проблема была устранена после переноса данных на сервер большего размера.

В связи с произошедшим руководство Toyota принесло извинения клиентам, пообещав пересмотреть свои процедуры технического обслуживания для недопущения подобных сбоев.

В марте 2022 года все заводы Toyota в Японии были остановлены из-за кибератаки на системы поставщика запчастей Kojima Industries. Тогда работу предприятий также удалось возобновить в течение суток.