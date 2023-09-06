На ВЭФ подпишут соглашение о торговле камчатской рыбой в магазинах X5 Group

Как сообщили в правительстве региона, ранее подобные соглашения подписали с крупными торговыми сетями страны в ходе Санкт-Петербургского экономического форума

ТАСС, 6 сентября. Камчатский край и X5 Group во время Восточного экономического форума (ВЭФ) подпишут соглашение, которое предполагает прямые поставки добытой камчатскими моряками рыбопродукции в торговую сеть. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Во время Восточного экономического форума запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с X5 Group о поставках рыбы в торговую сеть. У нас уже есть подобные соглашения с несколькими крупными сетями, и вот теперь к ним присоединятся сети X5", - рассказал представитель правительства.

Всего во время ВЭФ правительство Камчатского края планирует подписать 15 соглашений, касающихся рыболовства, туризма, ремонта, судостроения и рассмотрения возможностей Северного морского пути. В частности, запланированы подписания документов с АО "Бамтоннельстрой-мост" о строительстве Культурного центра по мастер-плану Петропавловска-Камчатского, а также с ДОМ.РФ о строительстве инфраструктуры.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22,682 тыс. магазинов, в том числе 20,248 тыс. магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 809 "жестких" дискаунтеров "Чижик".

В ходе Санкт-Петербургского экономического форума власти Камчатки уже подписали несколько аналогичных соглашений с крупными торговыми сетями страны. Регион планирует до конца года отправить по ним около 3 тыс. тонн рыбы.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.