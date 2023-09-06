РБК: на Камчатке из-за нехватки запчастей отказались от использования чешских самолетов

Авиакомпания "Аврора" сообщила изданию, что самолеты модели L-410 заменят другими типами авиатехники

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Эксплуатация чешских региональных самолетов L-410 завода Aircraft Industries остановлена в Камчатском крае с 1 сентября из-за нехватки запчастей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства региона и пресс-службу единой дальневосточной авиакомпании "Аврора".

Представитель камчатских властей объяснил РБК, что сложности с параллельным импортом привели к этой ситуации, добавив, что остановка эксплуатации L-410 на Камчатке связана с "окончанием ресурсов" некоторых узлов и агрегатов.

В пресс-службе "Авроры" сообщили изданию, что самолеты модели L-410 будут заменены другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия. При это в компании отметили, что транспортная доступность населенных пунктов региона нарушена не будет.

"Однако говорить о невозможности ввоза необходимого оборудования, запчастей и агрегатов не приходится", - сообщил РБК представитель Минпромторга. Представитель также рассказал, что использование альтернативных каналов поставок приводит к существенному усложнению логистических цепочек, увеличению сроков выполнения заказов и повышению стоимости импортируемой продукции.

Сейчас логистические издержки и цены на запчасти значительно выросли, это затрудняет техническое обслуживание L-410, пояснил изданию преcc-секретарь "Авроры" Артур Ди. Он отметил, что эксплуатация чешских самолетов на Камчатке приостановлена до разрешения вопроса поставки запчастей. Представитель краевых властей добавил, что правительство региона прилагает все усилия, чтобы Уральский завод гражданской авиации все-таки решил вопросы поддержания летной годности L-410, поскольку он является держателем сертификата разработчика таких самолетов. "Мы думаем, что вопрос будет решен в ближайшее время. Срок восстановления перелетов зависит от решения этих вопросов", - добавил он.

РБК направил запросы в пресс-службы Минвостокразвития, Министерство транспорта, Росавиации и семи авиакомпаний, которые продолжают осуществлять полеты на L-410.