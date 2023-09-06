Продажи телевизоров в России за восемь месяцев выросли на 40%

Рост покупательской активности происходит на фоне структурных изменений в представленных на рынке брендах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Продажи телевизоров в России в январе - августе 2023 года увеличились на 40% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигли 5 млн штук. Россияне изучают новые бренды - как иностранные, так и российские, сообщили ТАСС в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"По оценке "М.Видео-Эльдорадо", в январе - августе 2023 года продажи телевизоров в России превысили на 40% показатели прошлого года и достигли 5 млн штук. Рост покупательской активности происходит на фоне структурных изменений в представленных на рынке брендах", - рассказали в ретейлере.

Так, привычные для россиян корейские бренды заменяются конкурентоспособной продукцией китайских производителей, которые обеспечивают широкий ассортимент технологичных устройств. Помимо этого, растет популярность телевизоров брендов из России и СНГ, включая недорогие собственные торговые марки.

"Потребители позитивно реагируют на изменения, демонстрируют готовность пробовать и переключаются на новые для себя бренды, обращают в первую очередь внимание на наличие нужных функций, технологий и соотношение "цена/ качество", - отметили в группе.

Потребительские тренды

С точки зрения популярных у россиян диагоналей телевизоров, аналитики "М.Видео-Эльдорадо" выделяют два тренда. Во-первых, популярными (и доступными) являются базовые модели от 32 до 45 дюймов, доля которых составляет около 60% рынка в количественном выражении (минус 2 процентных пункта относительно января - августа 2022 года и плюс 1,5 процентного пункта к 2021 году).

Второй тренд - увеличение интереса к устройствам с диагоналями 45-65 дюймов, на которые пришлось более 25% штучных продаж (плюс 2 процентных пункта в годовом выражении, аналогичный уровень 2021 года). "Если взять модели - лидеры штучных продаж, то самыми популярными являются устройства с дисплеями 32, 43, 50 и 55 дюймов", - указали в компании.

Кроме того, повышается проникновение моделей со Smart TV: их доля на рынке, по оценкам, превысила в штуках 85%, в "М.Видео-Эльдорадо" - 90%. Этому способствует растущая доступность технологий, локальное производство, расширение присутствия китайских брендов и популярность стриминговых онлайн-площадок.

Эти же факторы влияют на увеличение популярности телевизоров с разрешением Ultra HD 4К - более чем на 50% в годовом выражении. "Активный рост в этой категории демонстрируют телевизоры с российскими ОС от "Яндекса" и Sber, доля которых на рынке достигла в общей сложности порядка 15%", - добавили в ретейлере.