Российский бизнес в 2022 году увеличил вложения в софт до рекордных 310,3 млрд рублей

Этому способствовали уход с российского рынка иностранных разработчиков ПО и модернизация IT-инфраструктуры, сообщили аналитики

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский бизнес увеличил вложения в компьютерный софт в 2022 году до рекордного уровня в 310,3 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении ТАСС).

"Вложения корпоративного сектора в разработку нового и закупку существующего альтернативного программного обеспечения в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 13,2% или на 36,2 млрд рублей, достигнув исторического максимума в 310,3 млрд рублей. В среднем это 3,8 млн рублей на каждое предприятие. Всего за последние пять лет, с 2017 по 2022 годы, расходы компаний на софт выросли в 2,7 раза", - говорится в исследовании.

В обзоре отмечается, что в четверти регионов компании в среднем выделяли на компьютерный софт свыше миллиона рублей за год. Лидерами по этому показателю стал бизнес Тюменской области (10,9 млн рублей на одно предприятие), Москвы (10,3 млн рублей), Санкт-Петербурга (9,1 млн рублей), Магаданской области (8,9 млн рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (4,5 млн рублей).

Меньше всего денег на программное обеспечение расходовал крупный и средний бизнес Калмыкии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии и Чечни.

"Уход иностранных разработчиков программного обеспечения с российского рынка стимулировал бизнес в ускоренном порядке искать альтернативные отечественные IT-продукты. Процесс импортозамещения софта охватил в первую очередь госсектор, а также крупные предприятия, для которых особенно важны безопасность и непрерывность производственных процессов", - отмечают аналитики.

В отраслевом разрезе основные вложения в создание и приобретение компьютерного софта в 2022 году сделали предприятия в сфере информации и связи, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, профессиональной, научной и технической деятельности.

"После ухода западных вендоров, таких как SAP, Oracle, Microsoft и других, на долю которых приходилась значительная часть российского рынка программных продуктов, крупнейшие российские компании, для которых компьютерная безопасность и стабильное функционирование IT-инфраструктуры являются непременным условием работы, существенно увеличили спрос на отечественное ПО, - пишут авторы исследования. - Кризисная ситуация создала окно возможностей для российских разработчиков и дала толчок к активному развитию отечественной IT-отрасли".

Рост расходов на софт

Рост расходов на компьютерный софт также связан с модернизацией существующей IT-инфраструктуры и долгосрочными программами цифровой трансформации, которые реализуют российские корпорации.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, национальный рынок программного обеспечения, дополнительно стимулируемый мерами государственной поддержки IT-отрасли, активно развивается, процесс замещения западного софта постепенно ускоряется.

"В связи с этим мы ожидаем дальнейший рост корпоративных расходов на компьютерный софт", - говорит она.