6 сентября, 04:02,
обновлено 6 сентября, 04:26
Колебания курса рубля

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с 15 августа

Курс евро составил 105,42 рубля

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже на открытии превысил 98 рублей впервые с 15 августа, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 07:00 мск, доллар рос на 0,2%, до 98,1 рубля.

К 07:17 мск доллар ускорил рост до 98,24 рубля (+0,34%). В то же время евро прибавлял 0,53%, поднимаясь до 105,47 рубля, а курс юаня показал рост на 0,28% до 13,417 рубля.

На открытии курс евро вырос на 50,75 копейки и составил 105,42 рубля. В свою очередь курс юаня снизился на 1,1 копейки и составил 13,37 рубля. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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