Объем внешнего товарооборота Хайкоу на Хайнане вырос за январь - июль на 42,6%

Он составил $6,6 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 6 сентября. /ТАСС/. Общий объем внешнего товарооборота города Хайкоу южной китайской провинции Хайнань за январь - июль текущего года составил 47,5 млрд юаней ($6,6 млрд), что на 42,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные городской таможенной службы публикует газета "Хайкоу жибао".

По темпам роста соответствующего показателя Хайкоу находится на первом месте в провинции. Экспорт товаров за названный период вырос на 104,6% и составил 17,8 млрд юаней ($2,5 млрд). Что касается импорта, то он увеличился на 20,6% в годовом выражении, до 29,6 млрд юаней ($4,1 млрд).

За январь - июль, согласно представленным данным, доля внешнего товарооборота города Хайкоу в общей структуре внешней торговли провинции составила 35,75%. Из них экспорт и импорт оказались на уровне 41,12% и 33,14% соответственно.

Уже за первые семь месяцев года, указывает издание, удалось выполнить поставленную властями годовую задачу по объему внешнего товарооборота. При этом механическая и электротехническая продукция составила около 60% от всего объема экспорта Хайкоу. Значительно возрос импорт, связанный с продукцией в сфере культуры.

Как пишет издание, в целях дальнейшего ускорения устойчивого роста объема внешнего товарооборота и поддержки развития микро-, малых и средних внешнеторговых предприятий в Хайкоу местное управление коммерции намерено провести серию учебных семинаров. Приглашение принять в них участие получат представители 30 внешнеторговых предприятий, которые зарегистрированы в Хайкоу.