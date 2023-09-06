В рамках Техдней на TNF в Тюмени представят более 50 инновационных проектов

В 2023 году собрали 270 проектов, к очной защите отобрали 56

ТЮМЕНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Отечественные разработчики представят на Технологических днях промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени более 50 проектов. Об этом сообщили ТАСС организаторы TNF.

"В рамках Технологических дней происходит сбор заявок от отечественных производителей и разработчиков. Они представляют проекты в нескольких заранее заявленных направлениях <...>. Часть проектов отбирается для очной защиты, которая проходит непосредственно на площадке форума. В этом году было собрано 270 проектов, как подчеркивают эксперты, уровень проектов заметно вырос за последние пару лет. Отобрано к очной защите было 56 проектов", - сказали организаторы.

В 2023 году для удобства участников выделен День технологий, где объединили все форматы для практического общения. Пройдет он 19 сентября, со стороны заказчика в нем примут участие представители "Газпром нефти", "Новатека", "Лукойла", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "Сибура", Иркутской нефтяной компании, компаний из Узбекистана.

Технологические дни - уникальный формат промышленно-энергетического форума TNF. В дни мероприятия происходит непосредственное общение производителей и разработчиков с техническими специалистами, представляющими заказчика. Это главные инженеры, технологи, механики и энергетики, руководители блоков закупок и снабжения, директора по перспективному развитию, руководители направлений.

"Мы создавали День технологий как спецпроект для тех, кому в первую очередь интересен практический диалог. <…> В один день собраны самые востребованные форматы, в том числе Технологические дни. Наш новый проект даст возможность эффективно поучаствовать в форуме тем, кто может приехать только на один день и кому нужны живые проекты и предметный разговор о них", - отметил гендиректор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

Организаторы уточняют, что некоторые участники Техдней подписывают соглашения, выходят на опытно-промышленные испытания с возможностью в дальнейшем подписать крупный контракт с лидерами нефтегазового рынка. Отобранные проекты могут претендовать на то, чтобы становиться участниками дорожных карт, получать инвестиции от правительства.