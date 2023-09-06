Экс-замгенсека ООН заявил, что организация не имеет рычагов для реализации зерновой сделки

Бенон Севан отметил наличие двойных стандартов во время действия сделки

НИКОСИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций на сегодняшний день не располагает рычагами, которые бы позволили ей добиться выполнения условий зерновой сделки. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС бывший заместитель генерального секретаря ООН Бенон Севан, комментируя посреднические усилия генсека организации Антониу Гутерриша.

"К сожалению, ООН не располагает сегодня рычагами, которые бы позволяли добиваться реализации соглашений. Это в полной мере относится и к зерновой сделке", - сказал Севан, в свое время возглавлявший программу "Нефть в обмен на продовольствие", которая была призвана смягчить для населения Ирака последствия международных экономических санкций.

"То, что генсек ООН проявляет участие [в возобновлении зерновой сделки], - это хорошо, но при этом я могу понять и российскую сторону, которой при заключении соглашения обещали определенные вещи, и обещаний в итоге не сдержали", - продолжил собеседник. "Когда заключалась сделка, было оговорено, что Россия также может поставлять на рынок зерно и удобрения, но это условие не было выполнено, налицо двойные стандарты", - сказал Севан.

"Либо вы договариваетесь со сторонами соглашения и честно выполняете его, либо в случае невыполнения [условий] признаете, что сделка не работает. А указывать пальцем на Россию и каждый раз твердить, что она виновата, - такой подход работать не будет", - резюмировал бывший замгенсека ООН.

Ранее Гутерриш направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложениями по восстановлению зерновой сделки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что генсек ООН предложил механизм посредничества для участия России в зерновой сделке без прямого подключения к системе SWIFT.