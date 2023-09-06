В Свердловской области вдвое увеличили объем гарантийной поддержки МСП

Сумма гарантий теперь может достигать 100 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в два раза увеличил максимальный объем финансовой поддержки в виде поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса. Сумма гарантий теперь может достигать 100 млн рублей, сообщили журналистам в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Предприниматели могут получить гарантии СОФПП на сумму до 100 млн рублей. Увеличение лимита расширит финансовые возможности малого и среднего бизнеса. Ранее максимальная сумма поручительства СОФПП составляла 50 млн рублей", - отметили там.

Увеличение суммы гарантий позволит привлекать бизнесу банковские кредиты в больших объемах под серьезные инвестиционные проекты, подчеркнул министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков, слова которого приводит департамент.

По словам директора фонда Валерия Пиличева, поручительства по кредитам являются одним из самых популярных инструментов поддержки. С начала 2023 года СОФПП выдал предпринимателям региона более 1,5 тыс. поручительств на общую сумму порядка 10,5 млрд рублей. Это позволило малому и среднему бизнесу привлечь в банках кредиты на сумму более 23,2 млрд рублей. "Организационно все очень просто: для оформления гарантийной поддержки не нужно приходить в фонд, все происходит в банке, куда предприниматели обращаются за кредитом", - отметил Пиличев.

По итогам 2022 года поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 13,9 млрд рублей. Количество предприятий в сфере МСП в Свердловской области достигло 199,3 тыс., а численность занятых приближается к 1 млн человек.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства - региональный институт развития, созданный в 2002 году правительством региона для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса.