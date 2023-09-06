Правительство выделит 1,6 млрд рублей на рекультивацию "Усольехимпрома" в 2024 году

По словам заместителя председателя кабмина Виктории Абрамченко, сейчас ведется работа по полной расчистке территории, проводится демонтаж сооружений, рекультивация шламонакопителя, а также строительство экотехнопарка "Восток"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в 2024 году 1,6 млрд рублей на рекультивацию бывшего очага экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко. Как отметили в пресс-службе, этому вопросу было посвящено заседание рабочей группы под руководством Абрамченко и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

"Благодаря всем мерам правительства прекращен режим чрезвычайной ситуации на территории. Сейчас ведется работа по полной расчистке территории, проводится демонтаж зданий и сооружений, рекультивация шламонакопителя, а также строительство экотехнопарка "Восток". Проделана масштабная работа по ликвидации накопленного экологического вреда, но многое еще предстоит сделать. Поэтому правительство направит 1,6 млрд рублей на рекультивацию в 2024 году", - отметила Абрамченко, которую цитирует пресс-служба.

Очагом заражения в Усолье-Сибирском начали вплотную заниматься на федеральном уровне в 2020 году. Тогда был введен режим ЧС из-за угрозы утечек опасных веществ с заброшенного предприятия "Усольехимпром". Очагом заражения оказался бывший цех ртутного электролиза, а также цистерны с химикатами.

За время работы на площадке ликвидированы скважины с накопленными отходами, в том числе локализованы источники загрязнения территории ртутью. Локализована нефтяная линза, предотвращена возможность попадания нефтепродуктов в реку Ангару. Ранее перезатаренные отходы II-IV классов опасности вывезены с территории на специализированные предприятия для утилизации по всем правилам.