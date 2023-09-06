6 сентября, 06:28,
обновлено 6 сентября, 07:01

В Молдавии заявили, что аудит не нашел доказательств долга в $709 млн перед "Газпромом"

Вадим Денисов/ ТАСС
© Вадим Денисов/ ТАСС

По данным Минэнерго республики, компания должна выплатить российскому холдингу $8,6 млн из $709 млн долга

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Международный аудит не выявил всех документальных доказательств долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" в $709 млн. С таким утверждением выступил на брифинге министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

"Из $709 млн долга компании "Молдовагаз" "Газпрому" на март 2022 года около $276 млн - сумма, на которую не было представлено подтверждающих документов ни от "Молдовагаза", ни от "Газпрома", - утверждал Парликов. По его словам, еще $400 млн долга, по мнению молдавской стороны, не подлежит взысканию из-за истечения срока давности.

По его словам, "Молдовагаз" должна выплатить "Газпрому" $8,6 млн за потребленное топливо из $709 млн долга, а остальное оспорить в суде.

"Аудиторы предложили, чтобы дочерняя компания "Газпрома" "Молдовагаз" выплатила на данном этапе $8,6 млн и инициировала серию претензий финансового характера. Это предложение, которое мы представили "Газпрому". Ждем реакции "Газпрома", - сказал Парликов. 

Теги:
РоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
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