ЦБ с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей

Корректировка дневного объема операций обусловлена предстоящим 16 сентября погашением валютного выпуска еврооблигаций, пояснили в регуляторе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ с 14 по 22 сентября осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей, следует из сообщения регулятора.

"Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (далее - ФНБ) в первом полугодии 2023 года. В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей", - указано в сообщении.

ЦБ поясняет, что корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ.

"Объем эмиссии указанного выпуска составляет $3 млрд. Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с установленным порядком будут осуществляться Минфином России в рублях, в связи с чем часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту. В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно осуществлен в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.