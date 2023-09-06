Австралия направит на укрепление и развитие связей с АСЕАН более $60 млн

о словам премьер-министра страны Энтони Альбанезе, для расширения и укрепления связей с АСЕАН Канберра приняла особую экономическую стратегию "Инвестиции в Юго-Восточную Азию до 2040 года"

СИДНЕЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Австралия намерена укреплять связи с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и усилить поддержку входящих в нее стран. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, который прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях и встречах, приуроченных к проходящему там саммиту АСЕАН.

По словам Альбанезе, для расширения и укрепления связей с АСЕАН Канберра приняла особую экономическую стратегию, получившую название "Инвестиции в Юго-Восточную Азию до 2040 года". "Это практический план увеличения двусторонней торговли и инвестиций, <...> включающий 10 приоритетных направлений, в том числе таких как сельское хозяйство, ресурсы, чистая энергетика, сфера услуг и цифровая экономика", - указал Альбанезе. Он отметил, что на реализацию стратегии власти направят 95,4 млн австралийских долларов ($60,8 млн).

Премьер также уточнил, что выделенные в 2023 году средства будут направлены на поддержку австралийских инвесторов, работающих в странах региона ($44,7 млн), стимулирование торговли и помощи австралийским экспортерам ($12,3 млн), а также на финансирование пилотной программы трудоустройства и стажировок для молодых специалистов ($3,8 млн).

Планируется, что непосредственный контроль за исполнением всех пунктов стратегии будет возложен на коллегию австралийских министров, в которую войдет глава МИД Пенни Вонг, главный государственный казначей Джим Чалмерс и министр торговли и туризма Дон Фаррелл.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус стратегического партнерства АСЕАН сейчас поддерживает с Китаем и США. В декабре этого года в Токио пройдет специальный саммит Японии и АСЕАН. Он будет приурочен к 50-летней годовщине с начала сотрудничества.