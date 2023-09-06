"Билайн" заключил 12 соглашений с регионами по развитию критической инфраструктуры

Сумма контрактов составила 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" заключил 12 соглашений с регионами РФ о партнерстве в сфере развития критически важной инфраструктуры на сумму 1,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании по устойчивому развитию за 2022 год.

"Развитие критически важной инфраструктуры и повышение качества в регионах присутствия: подписано 12 стратегических соглашений с регионами о партнерстве в сфере развития инфраструктуры на сумму 1 887 млн рублей", - сказано в отчете.

Инвестиции в инфраструктуру за 2022 год составили 59,3 млрд рублей, а налоговые отчисления - 29,5 млрд рублей. Количество абонентов на конец отчетного периода превысило 44,8 млн. Кроме того, более 4,5 млн абонентов были переведены на новую отечественную платформу машинного взаимодействия, созданную компанией в рамках программы по импортозамещению технических и цифровых решений. Согласно отчетности, 97% общего объема закупок пришлось на российские юридические лица, по сравнению с 2021 годом показатель увеличился на 16 п. п. В свою очередь, сумма инвестиций в защиту окружающей среды за отчетный период составила 292,7 млн рублей.

"Билайн" заключил в 2022 году соглашения о партнерстве более чем с 30 технологическими вузами, среди которых МТУСИ, МФТИ, МИРЭА, МГТУ им. Баумана, СПбГУТ, НГУ и СибГУТИ.

Кроме того, в компании создали комитет по устойчивому развитию в составе топ-менеджмента, в сферу компетенций которого входят внедрение ESG-аспектов в ключевые функции и бизнес-процессы, внедрение ESG-параметров в систему управления рисками, распространение ESG-аспектов на цепочку поставок компании, создание единого центра сертификации по ответственным практикам и утверждение стратегии устойчивого развития, а также основных мероприятий социального и экологического воздействия.