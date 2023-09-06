Tesla не будет строить завод по производству электромобилей в Индонезии в ближайшее время

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан отметил, что владелец компании Илон Маск обеспокоен ситуацией в мировой экономике и переизбытком предложения в индустрии производства электромобилей

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Производитель электромобилей Tesla не планирует строить завод в Индонезии в ближайшее время. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан.

По данным агентства Bloomberg, Панджаитан встречался с владельцем компании Tesla Илоном Маском в августе для обсуждения возможного строительства завода, переговоры о котором ведутся уже несколько лет. Они разговаривали более двух часов. "Я сказал: "Хорошо, все в порядке, если вы не можете пока инвестировать (в строительство завода - прим. ТАСС) в Индонезии, нет проблем", - цитирует министра агентство.

На форуме Bloomberg CEO в Джакарте Панджаитан заявил, что Маск обеспокоен ситуацией в мировой экономике и переизбытком предложения в индустрии производства электромобилей. По словам министра, основатель Tesla собирается посетить Индонезию в октябре для переговоров с правительством республики о работе сети спутниковой связи Starlink в стране.

В августе 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg выразил желание производить электромобили компании в стране. Стороны несколько лет обсуждали вопрос разработки электромобилей и возможность запуска ракет SpaceX с территории республики. Согласно агентству, в январе Tesla была близка к заключению предварительного соглашения о строительстве своего первого завода в Индонезии. Предполагалось, что новый завод мог бы выпускать до 1 млн автомобилей год.