Предприятие Tesla в Шанхае с начала работы в 2019 году выпустило 2 млн электромобилей

Согласно официальным данным, за январь-август 2023 года в Шанхае было произведено свыше 600 тыс. электромобилей Tesla, что превысило показатель за весь 2021 год

ШАНХАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Предприятие по сборке электромобилей Tesla в Шанхае с момента начала производства на нем в декабре 2019 года выпустило в среду свой двухмиллионный автомобиль. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на представительство компании в Китае.

Строительство предприятия Tesla в Шанхае началось в январе 2019 года. Первый миллион электромобилей завод произвел всего спустя 30 месяцев после начала производства, а на отметку в два миллиона единиц удалось выйти меньше, чем через 13 месяцев после этого.

"Увеличение скорости производства Tesla связано с превосходной бизнес-средой в Шанхае, особенно, в специальном районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли", - приводит агентство слова директора по производству на заводе Сун Гана.

Согласно официальным данным, за январь-август 2023 года в Шанхае было произведено свыше 600 тыс. электромобилей Tesla, что превысило показатель за весь 2021 год. Соглашение о строительстве этого завода было подписано в июле 2018 года. Общие инвестиции в проект составят порядка 50 млрд юаней (около $7 млрд).

На предприятии в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября 2020 года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы, в частности в Данию, Швейцарию, Швецию, Испанию, Нидерланды и Норвегию.

В начале мая 2021 года в СМИ появилась информация о планах Tesla построить еще один завод по сборке электромобилей в Шанхае, который будет расположен недалеко от уже работающего предприятия. На нем планируется наладить производство электромобилей Model 3 и Model Y в объеме порядка 450 тыс. электромобилей в год.