Кабмин профинансирует оздоровление рек и водоемов в низовьях Волги

Средства позволят завершить строительство 10 водопропускных сооружений на территории Волгоградской области и ввести их в эксплуатацию в I квартале 2024 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Волгоградская область в 2023-2024 годах на условиях софинансирования получит дополнительные средства на оздоровление рек и водоемов в низовьях Волги, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Распоряжение о перераспределении на эти цели около 230 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства позволят завершить строительство 10 водопропускных сооружений на территории региона и ввести их в эксплуатацию в I квартале 2024 года. Работа этих гидротехнических устройств даст возможность улучшить водообмен в нижнем течении реки.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги".