На Калининградском янтарном комбинате зафиксировали месячный рекорд добычи

Он составил свыше 92 тонн янтаря

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Рекордный месячный объем янтаря - более 92 тонн - добыт на Калининградском янтарном комбинате в августе текущего года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" по итогам августа зафиксировал рекордный месячный объем добычи. Он составил свыше 92 тонн доведенного, то есть высушенного и прошедшего первичную сортировку янтаря. Последний раз подобный объем был достигнут 12 лет назад, в августе 2011 года, но добыча тогда велась в две смены, а не как сейчас - в одну, восьмичасовую", - говорится в сообщении пресс-службы.

С апреля по ноябрь при восьмичасовой смене за месяц предприятию обычно удается добыть 70-75 тонн доведенного янтаря. Таким образом, по итогам августа рост объемов извлеченного минерала составил 30%. Эксперты комбината объясняют это оптимизацией производства и качественной подготовкой к сезону добычи.

"Сегодня мы максимально избегаем любых простоев в процессе добычи и поминутно контролируем исполнение графика его начала и окончания. Кроме того, исключили аварийные поломки в процессе работы. <...> Сыграл свою роль и природный фактор: на текущем участке добычи содержание янтаря в породе достигает два кг на кубический метр, в то время как в среднем оно составляет 1,7 кг на кубический метр", - отметил исполняющий обязанности главного инженера предприятия Олег Папин.

С 1976 года основным месторождением, на котором ведет разработку Калининградский комбинат, является Приморский карьер, где сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря. Янтареносный пласт голубой глины залегает на глубине 50 м. В среднем предприятие добывает по 500 тонн янтаря в год. В 2023 году плановый объем составляет 627 тонн и включает работы в Приморском карьере и завершение разработки пляжевого участка Пальмникенского карьера. С начала текущего промыслового сезона комбинат уже добыл 417 тонн доведенного янтаря.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.