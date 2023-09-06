В Минфине отметили интерес к размещению гособлигаций в юанях

Директор долгового департамента министерства Денис Мамонов отметил, что этот проект пока не доведен "до логического конца"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. У Минфина России есть интерес к размещению гособлигаций в юанях, но этот проект пока не доведен "до логического конца", заявил директор долгового департамента министерства и государственных финансовых активов Денис Мамонов на форуме "Capital markets: Россия".

"Интерес, конечно, есть, потому что мы проект размещения государственных облигаций в юанях инициировали еще в 2014 году. К сожалению, пока он не доведен до логического конца по одной простой причине: потому что мы рассматриваем его не как существенный источник финансирования дефицита, как мы относились к нашим размещениям облигаций в долларах и евро ранее, а как создание некой кривой доходности бенчмарка для корпоративного сектора", - сказал Мамонов.

При этом, по его словам, Минфин пока не рассматривает размещение гособлигаций в дирхамах из-за специфичности рынка. "Идея интересная, но, честно говоря, всерьез об этом пока не думали, наверное, в силу того, что рынок дирхамовый очень специфичный. Он не так очевидно ликвиден, я бы даже сказал - совсем не ликвиден как рынок юаня", - пояснил Мамонов.

"Приоритет у нас пока в сторону того проекта, о котором мы говорили [размещение гособлигаций в юанях]. Все остальное, видимо, будет после", - добавил Мамонов.