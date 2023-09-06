Более 42 тыс. москвичей открыли свое дело при поддержке службы занятости

Наиболее популярными направлениями стали оказание услуг и работа на маркетплейсах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 42 тыс. жителей Москвы с начала 2020 года зарегистрировали самозанятость и открыли свое дело при поддержке службы занятости населения. Наиболее популярные направления - оказание услуг и работа на маркетплейсах, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Последние три года в Москве отмечается устойчивый тренд на альтернативные формы занятости. Они пользуются большой популярностью, так как позволяют самостоятельно регулировать величину заработка, график и нагрузку, выстраивать отношения с клиентами и партнерами. <...> Служба занятости активно поддерживает предпринимательские инициативы москвичей. В центрах "Моя работа" и "Моя карьера" созданы специальные программы для успешного бизнес-старта при поддержке наставников. Они позволяют пройти весь цикл создания собственного дела: от определения предпринимательских способностей и выбора идеи до регистрации самозанятости, ИП или ООО и поиска первых клиентов. С начала 2020 года более 42 тыс. горожан воспользовались этими сервисами и начали работать на себя при поддержке службы занятости", - сказала Ракова.

Она добавила, что наиболее популярное направление для работы среди самозанятых и предпринимателей - сфера услуг, также многие реализуют себя в сфере креативных индустрий - дизайн, копирайтинг, фото- и видеосъемка, флористика, а также создание рукодельных товаров. Кроме того, большой популярностью пользуется платформенная занятость. Многие самозанятые сотрудничают с маркетплейсами и агрегаторами в качестве контент-менеджеров, администраторов онлайн-магазинов, специалистов пунктов выдачи заказов.

По ее словам, большинство из тех, кто оформил самозанятость, открыл ИП или ООО при поддержке службы занятости - молодежь. Ее доля составляет около 50%. Альтернативные формы занятости позволяют молодым специалистам совмещать проектную работу с учебой или основной работой, пробовать себя в разных направлениях, определиться со сферой профессиональных интересов или сделать первые шаги на пути к созданию большого бизнеса.