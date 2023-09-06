Решетников считает аномально низкий уровень безработицы тормозом для экономики

Министр экономического развития России отметил необходимость активно работать с привлечением мигрантов в российскую экономику

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Аномально низкий уровень безработицы в 3% является тормозом для экономики. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии в рамках Форума социальных инноваций регионов.

"Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. Не инвестиции, не финансы, и даже не технологии, с которыми сложно, - сказал министр. - Основная проблема - это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс".

Министр также указал на необходимость грамотной миграционной политики, в том числе в условиях жесткой конкуренции за рабочую силу с Китаем и странами Юго-Восточной Азии.

"Нам придется решать вопрос миграционный. Мы находимся в Евразийском экономическом пространстве, у нас открытый рынок труда. И, конечно, вызовы последних полутора лет говорят о том, что есть большой отток населения, - подчеркнул Решетников. - Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику. Рядом с нами Центральная Азия, активно растущий регион, где много рабочих рук, и мы там сейчас активно инвестируем в русские школы".

По его словам, все это нужно "превращать в осознанную политику по удержанию здесь лучших талантов из сопредельных стран". "Потому что эти рабочие руки эффективны, они нужны экономике. Не надо думать, что они и так сюда приедут. На самом деле мы находимся в очень жесткой конкуренции за эти рабочие руки с Китаем, Юго-Восточной Азией, другими странами", - заключил министр.

Безработица в России

Уровень безработицы в России в июле сократился до 3% после 3,1% месяцем ранее. Согласно данным Росстата, такие показатели за период наблюдений с 1991 года обновили исторический минимум.

Ранее уровень безработицы в РФ составлял: в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.