В Мурманской области геологи Ловозерского ГОКа обнаружили уникальную пегматитовую жилу

Находку нашли в подземных горных выработках рудника Карнасурт

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Геологи ООО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", расположенного в Мурманской области предприятия горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом", обнаружили уникальную пегматитовую жилу, сочетание минералов в которой ранее не встречалось ни в одной породе. Находка обнаружена в подземных горных выработках рудника Карнасурт, сообщили в компании.

"Уникальная по красоте пегматитовая жила обнаружена в подземных горных выработках на восточном фланге рудника Карнасурт Ловозерского редкометального месторождения в Мурманской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находка представляет интерес для научного сообщества - несмотря на то, что все минералы, обнаруженные в пегматите, уже известны, сочетание их в одной породе ранее не встречалось.

"В основной массе уникальной породы можно наблюдать такие минералы, как виллиомит, казаковит, ломоносовит, расвумит и таунэндит, который образует ярко-сиреневые обособления неправильной формы. Кроме того, в этой породе с таунэндитом сочетаются дополнительно еще эвдиалит, фосинаит, нордит, стенструпин, шизолит, сапожниковит, сфалерит, молибденит, бартонит. Все эти редкие и редчайшие минералы, да еще и в таком уникальном сочетании, играют разными цветами. Каждый кусочек жилы представляет самостоятельный интерес, является желанным объектом любой минералогической коллекции", - приводится цитата главного геолога предприятия Екатерины Брык.

Как отметил генеральный директор ООО "Ловозерский ГОК" Владимир Федяков, это уже третья подобная находка за историю рудника Карнасурт. Руководство предприятия приняло решение о консервации пегматитовой жилы и поддержке научных исследований. Ранее здесь были открыты залежи "Юбилейная" и "Палитра". Самой изученной является "Юбилейная", открытая в 1970 году и через восемь лет получившая статус охраняемого геологического памятника природы. В составе залежи было открыто 13 новых минералов.

ООО "Ловозерский ГОК" - единственный в России - добывает в Мурманской области и обогащает лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности. Предприятие является частью горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом".