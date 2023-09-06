В Махачкале повысили надежность энергоснабжения, увеличив мощность центральной подстанции

На энергообъекте установлен трансформатор мощностью 16 МВА

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Энергетики повысили мощность центральной подстанции в Махачкале, которая питает электроэнергией потребителей двух из трех районов города. Об этом сообщается в Telegram-канале филиала компании "Россети Северный Кавказ - "Дагэнерго".

"Энергетики "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" завершили проект по увеличению мощности подстанции 110 кВ "Юго-Восточная" в городе Махачкале. На энергообъекте установлен трансформатор мощностью 16 МВА взамен оборудования 10 МВА, проведены сопутствующие технические мероприятия. Работы позволят повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Ленинского и части Советского районов города", - говорится в сообщении.

Ранее энергетики ввели второй трансформатор на подстанции в Каспийске, установили более мощное силовое оборудование на магистральной подстанции в Дербенте. Кроме того, специалисты провели комплекс технических мероприятий на подстанции в Хасавюрте.

"Мероприятия направлены на снижение рисков аварийных и вынужденных отключений, в первую очередь в периоды пиковых нагрузок, в том числе из-за незаконных подключений абонентов. Работа по повышению надежности энергосистемы Республики Дагестан будет продолжена", - добавили в компании.

В августе сильная жара привела к массовым отключениям энергоснабжения в ряде городов и районов республики. По данным управления МЧС по региону, температура воздуха в некоторых районах достигала 43 градусов тепла.

Из-за нагрузок на оборудование, связанных с погодой, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте, после чего в городах и районах региона были введены веерные отключения. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала Дагэнерго при обеспечении населения республики электроэнергией.