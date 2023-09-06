Роспатент получил 50 заявок на регистрацию схожих с мировыми брендами логотипов

Они были похожи на популярные мировые торговые марки - Adidas, Apple, BMW, Chanel и другие, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Роспатент получил около 50 заявок на регистрацию брендов, схожих логотипами с мировыми торговыми марками. Об этом ТАСС рассказали в российском патентном ведомстве.

"Роспатент получил около 50 заявок на регистрацию брендов, чьи логотипы были похожи на популярные мировые торговые марки - Adidas, Apple, BMW, Chanel и другие", - сказали в Роспатенте, отвечая на соответствующий запрос.

Там добавили, что ранее получили также заявку предпринимателя из Москвы на регистрацию бренда abibas. Торговую марку предполагается использовать для одежды и обуви.

"Действительно, заявка на такое обозначение поступила в Роспатент. Вместе с тем, возможность или невозможность регистрации обозначения в качестве товарного знака определяется по результатам экспертизы, которая проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства. Таким образом, заявка будет рассмотрена в установленном порядке, по результатам рассмотрения будет принято решение", - отметили в ведомстве, отметив, что средний срок рассмотрения заявки на товарный знак в 2023 году составляет около пяти месяцев.

Ранее Роспатент заявлял, что ведомство не будет регистрировать товарные знаки в случае установления их сходства с ранее зарегистрированными, действующими товарными знаками распространенных международных брендов.