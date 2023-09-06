Это на 2% больше показателей 2022 года

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Татарстан рассчитывает нарастить валовой региональный продукт до 3,9 трлн рублей по итогам 2023 года, что на 2% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"По оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Республики Татарстан по итогам 2023 года составит 3,9 трлн рублей, или 102% к 2022 году", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные, которые привел на заседании кабмина республики министр экономики региона Мидхат Шагиахметов.

Как сообщил Шагиахметов, в общем объеме ВРП 26% занимает добыча полезных ископаемых, 17,5% - обрабатывающие производства, 10,4% - оптовая и розничная торговля, 7,7% - строительство, 5,6% - транспортировка и хранение, 4,3% - сельское хозяйство.

По итогам 2022 года валовой региональный продукт Татарстана составлял 3,7 трлн рублей. По сравнению с 2021 годом ВРП вырос на 12%. По итогам 2021 года данный показатель составлял порядка 3,3 трлн рублей. По итогам 2020 года - 2 трлн 447 млрд рублей, снизившись на 2,9%.