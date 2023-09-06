Полуфиналы и финал "Битвы роботов" пройдут в ноябре - декабре 2023 года

Участникам чемпионата необходимо сконструировать робота в соответствии с требованиями регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полуфиналы и финал международного чемпионата "Битва роботов" пройдет в ноябре - декабре 2023 года в Москве. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Полуфинал и финал - ноябрь - декабрь 2023 года, Москва", - сказал министр.

Шадаев рассказал, что первый отборочный этап соревнований состоится 16 сентября 2023 года в Московской области, а второй - 20-21 октября 2023 года в Перми, в рамках Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".

Задача участников "Битвы роботов" - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиями регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. На участие в соревновании в этом году поступило более 190 заявок из 8 стран.