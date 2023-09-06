Дмитрия Пьянова утвердили в должности первого зампреда правления ВТБ

Он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая "Открытие", отметили в организации

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВТБ утвердил изменения в составе правления банка, новым первым заместителем президента - председателя правления стал Дмитрий Пьянов, говорится в сообщении кредитной организации.

"Наблюдательный совет ПАО "Банк ВТБ" на заседании 5 сентября 2023 года утвердил изменения в составе правления банка. Обновление команды управленцев ВТБ связано со стратегическими задачами, которые намерена реализовать группа в 2024 - 2026 годы. Заместитель президента - председателя правления Дмитрий Пьянов утвержден в должности первого заместителя президента - председателя правления ВТБ. В новом качестве он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая "Открытие", - сказано в сообщении.

ВТБ получил полный операционный контроль над банком "Открытие" 1 января 2023 года. Ожидается, что интеграция бизнеса "Открытия" в группу ВТБ займет до 12 месяцев, банк в 2023 году продолжит работу. В банке сообщали, что сдача банковской лицензии и ликвидация "Открытия" запланирована на 2025 год.

"Группа ВТБ готовится к запуску новой стратегии, ключевыми элементами которой станут развитие розничного сегмента и глобальной инфраструктуры международных расчетов. Рассчитываю, что обновленный состав правления способен успешно справиться с новыми задачами и продолжить интеграцию ВТБ в экономику нового времени", - сказал глава ВТБ Андрей Костин, слова которого приводятся в сообщении.

Банк ВТБ - международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг. Дочерние организации группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу, а также другие финансовые сервисы и продукты. Основным акционером ВТБ является правительство РФ.