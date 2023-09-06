Георгий Горшков сменит Анатолия Печатникова на посту зампреда правления ВТБ

В банке отметили, что обновление команды управленцев ВТБ связано со стратегическими задачами, которые группа намерена реализовать в 2024-2026 годах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников покинет пост, на его место избран Георгий Горшков, говорится в сообщении кредитной организации.

"На смену Анатолию Печатникову, курировавшему в ВТБ работу с физлицами с 2018 года, в качестве зампреда избран Георгий Горшков. Печатников завершает работу в ВТБ, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Кроме того, в качестве члена правления избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента. Кадровые решения в отношении Георгия Горшкова и Алексея Лозового вступят в силу после их утверждения со стороны Центрального банка", - говорится в сообщении банка.

В банке отметили, что обновление команды управленцев ВТБ связано со стратегическими задачами, которые группа намерена реализовать в 2024-2026 годах.

"Обновленной команде ВТБ предстоит завершить разработку стратегии развития банка на 2024-2026 годы и добиться ее реализации", - сказал председатель наблюдательного совета банка ВТБ, заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, слова которого приведены в сообщении.

Банк ВТБ - международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг. Дочерние организации группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу, а также другие финансовые сервисы и продукты. Основной акционер банка - государство в лице Росимущества.