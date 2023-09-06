Всемирная продовольственная программа ООН сократила помощь Афганистану

Причиной стал дефицит финансирования, передает The Times of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сентябре сократила оказание жизненно необходимой помощи 2 млн жителям Афганистана из-за дефицита финансирования. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на миссию ВПП в Кабуле.

"В этом месяце ВПП сократила помощь еще 2 млн афганцам из-за уменьшения финансирования. Ожидается, что к концу октября средства на оказание помощи Афганистану будут окончательно исчерпаны и в результате голод может угрожать 10 млн жителям этой страны", - цитирует издание представителя ВПП в Кабуле Сяо Вэй Ли.

По его словам, "катастрофическое положение" угрожает 90% населения отдаленных районов Афганистана в условиях приближающегося зимнего сезона.

В 2023 году финансирование помощи ВПП Афганистану сократилось на четверть в условиях, когда организации был необходим $1 млрд.

По данным ВПП, почти 29 млн человек из 37 млн всего населения Афганистана не имеют гарантированного доступа к продовольствию, 8,7 млн афганцев находятся в чрезвычайной ситуации на грани голода.