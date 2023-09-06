Посол КНР: сопряжение инициативы "Один пояс - один путь" с ЕАЭС откроет новые возможности

Речь идет о сотрудничестве в области транспорта и энергетики

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Координация инициативы "Один пояс - один путь" со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) откроет новые возможности для сотрудничества в области транспорта и энергетики. Об этом заявил ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на посвященном 10-летию инициативы семинаре, прошедшем в посольстве Китая в Москве.

"Мы считаем, что сопряжение инициативы "Один пояс - один путь" с ЕАЭС означает новые возможности для нашего сотрудничества. Во-первых, мы развиваем интегрированное сотрудничество в области транспорта и перевозки. Во-вторых, это, конечно, касается энергетики, - продолжил он. - Вы знаете, что мы сегодня уже построили и газопроводы, и нефтепроводы. И теперь еще новые энергетические трансграничные проекты сейчас планируются. Считаю, что это способствует нашему сотрудничеству, особенно при нынешней ситуации. Это тем более очень важно для Китая и России".

Посол в этой связи указал, что "сегодня большинство российской энергетической продукции поставляется в Китай". Он также обратил внимание на развитие сотрудничества в области торговли и инвестиций. "Появилось очень много новых проектов, и теперь мы согласуемся в области стандартов, например, что касается урегулирования платежа во взаиморасчетах, это тоже для нас очень важно", - добавил дипломат.

Чжан Ханьхуэй также подчеркнул, что взаимодействие РФ и КНР усиливается и в гуманитарной области. "Сейчас Россия становится более привлекательной для китайских студентов, и Китай тоже - очень много российских студентов ездят в Китай", - констатировал он.

"Мы приветствуем такой рост, и, конечно, мы считаем, что в рамках сопряжения инициативы "Один пояс - один путь" с ЕАЭС мы можем найти новые возможности, точки соприкосновения, контакты нашего сотрудничества", - заключил посол.