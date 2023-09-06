Чекунков заявил, что Индия и Китай готовы помочь в увеличении флота ледового класса на СМП

Глава Минвостокразвития также отметил, что существует острая дискуссия о том, к какому виду услуг относится ледокольная проводка - государственному или рыночному

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проблемы с количеством судов ледового класса, которые необходимы в том числе для круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП), можно решить совместно с партнерами из Индии и Китая. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"У меня наибольшую озабоченность вызывает как раз доступность в достаточном количестве флота ледового класса. <…> Ожидаю приезда на Восточный экономический форум министра портов и инфраструктуры Индии, Индия заинтересована в совместной работе по развитию северной навигации и потенциально - в совместном судостроении. Это достаточно большая океанская держава. Конечно, Китай. <…> Вместе флот ледового класса в достаточном количестве мы сможем произвести", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам министра, пока отсутствует достаточное количество судов для того, чтобы через семь-восемь лет суметь перевезти по Севморпути 200 млн тонн грузов. "Цикл производства большого танкера ледового класса - это же не месяцы, а это годы. Эти решения нужно принимать уже очень скоро. Есть ли в таком количестве верфи, есть ли в таком количестве специалисты - это, наверное, как раз та тема, где интересно разговаривать с нашими крупнейшими партнерами на предмет кооперации", - пояснил Чекунков.

Кроме того, как отметил глава Минвостокразвития, существует острая дискуссия о том, к какому виду услуг относится ледокольная проводка - государственному или рыночному. "Те компании, которые уже вложили триллионы рублей в добычу и сжижение газа, в добычу новой нефти, в добычу ценных металлов, в любом случае найдут способ вывезти свои грузы. Но для нас, как для государства, выгоднее для всего мира дать этот гарантированный маршрут, защищенный, круглогодичный, предсказуемый, с регулярным графиком, а не оставить его на откуп недропользователям и крупнейшим компаниям. Поэтому компромисс этот будет реализован, мы доделаем программу развития ледокольного флота", - добавил он.