В Минцифры заявили, что более 75% смартфонов в Россию поставляют из Китая

Во II квартале 2023 года на российский рынок поставили 5,5 млн устройств на сумму 135 млрд рублей, рассказал директор департамента развития IT-отрасли Дмитрий Никитин

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше трех четвертей устройств на российском рынке в 2023 году поставляются из Китая, сообщил директор департамента развития IT-отрасли Минцифры России Дмитрий Никитин. Как он уточнил ТАСС, по большей части это смартфоны.

"Если смотреть на статистику по этому году, то, по разным оценкам, более 75% поставляемых на российский рынок устройств - это, конечно, устройства из Китая", - сказал он на конференции RuStore для иностранных разработчиков.

С учетом того, что приложения и игры китайских разработчиков широко представлены на таких устройствах, динамика данных цифр говорит о серьезных перспективах дальнейшего развития бизнеса разработчиков из Китая на российском рынке, считает представитель Минцифры.

В целом, во II квартале 2023 года на российский рынок было поставлено на 34% больше смартфонов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, уточнил Никитин, это 5,5 млн устройств на сумму 135 млрд рублей.