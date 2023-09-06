Минсельхоз сообщил о сборе 112 млн тонн зерна

В активной фазе ведется озимый сев, отметил глава ведомства Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские аграрии на 6 сентября 2023 года собрали 112 млн тонн зерновых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

"На сегодняшний день собрано уже 112 млн тонн зерновых. По другим культурам сбор также ведется достаточно динамично. В целом по всем сельхозкультурам рассчитываем выйти на показатели, превышающие среднемноголетние значения", - сказал он.

Патрушев также отметил, что в активной фазе ведется озимый сев. По планам, в 2023 году площадь под озимые составит 20 млн га.

Кроме того, министерство контролирует обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами. "Под особым контролем, конечно, наши новые регионы", - добавил министр.

По словам главы Минсельхоза, в части обеспеченности аграриев удобрениями, сельхозтехникой и средствами защиты растений ситуация штатная. Вместе с тем на рынке горюче-смазочных материалов отмечаются факты существенного увеличения цен на топливо, заявил Патрушев. "Совместно с Минэнерго, ФАС, РЖД отрабатываем вопрос, пытаемся нормализовать ситуацию", - отметил он.

Ранее Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 млн тонн, из них пшеницы 78 млн тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения. Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, в том числе пшеницы 104,237 млн тонн - на 37% больше предыдущего года.