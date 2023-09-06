WSJ: китайским чиновникам запретили пользоваться iPhone во время работы

Китай уже долгое время применяет санкции в отношении устройств зарубежных производителей компьютерной техники и программного обеспечения, требуя их замены отечественными аналогами, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти КНР запретили чиновникам центральных правительственных учреждений использовать смартфоны iPhone, а также другие устройства зарубежных брендов в рабочих целях. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее информации, распоряжение китайского руководства "не только не использовать, но и не приносить такие устройства в офис" передавалось внутри рабочих чатов, а также с помощью объявлений и специальных собраний в соответствующих учреждениях и ведомствах. Подобные меры в отношении госслужащих КНР ранее уже применялись в меньших масштабах, нынешние же ограничения будут охватывать "расширенный круг" чиновников и ведомств. Китай уже долгое время применяет санкции в отношении устройств зарубежных производителей компьютерной техники и программного обеспечения, требуя их замены отечественными аналогами, поясняет газета.

Как отмечает издание, нынешние ограничения связаны с обострившимся противостоянием КНР и США, которое вынудило обе стороны усилить государственный контроль за безопасностью данных и цифровой деятельностью госучреждений. Этот шаг якобы стал частью работы китайских властей по ограничению утечки конфиденциальной информации за рубеж, а также по сокращению зависимости страны от иностранных технологий. При этом подобные меры могут существенно повлиять на доходы корпорации Apple, которая, указывает газета, "доминирует на китайском рынке смартфонов высокого ценового диапазона и получает от него около 19% своей общей выручки".

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате американский Минторг с 17 мая прошлого года внес крупного китайского производителя смартфонов и других видов электроники Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры также распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий.