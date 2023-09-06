6 сентября, 09:27

Молдавия намерена обеспечить газом Приднестровье, если "Газпром" откажется от поставок

По словам министра энергетики Виктора Парликова, цена топлива не имеет большого значения, так как местным жителям "все равно, по какой цене не платить за газ"

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Молдовагаз" продолжит поставлять газ в непризнанное Приднестровье, если "Газпром" откажется от его поставок в Молдавию. Об этом на брифинге заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

"Если "Газпром" прекратит поставки газа в приднестровский регион, мы это примем к сведению. Я вас уверяю, что мы можем поставлять им газ из других источников", - заверил Парликов. По его словам, все топливо от "Газпрома" в настоящее время поступает в Приднестровье, а его цена не имеет большого значения, так как местным жителям "все равно, по какой цене не платить за газ".

Парликов напомнил, что в октябре прошлого года российский концерн сократил поставки газа в Молдавию более чем в два раза. По договоренности между сторонами, с декабря 2022 года весь объем газа, который поступает в Молдавию по контракту "Газпрома" с "Молдовагазом", идет в Приднестровье. А для Молдавии газ на спотовом рынке закупает государственная компания "Энергоком".

С 1 октября 2022 года "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на треть - до 5,7 млн куб. м в сутки при потребностях в 8,06 млн куб. м. Руководство "Газпрома" объяснило это решение техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. С декабря прошлого года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, основная часть которого используется для выработки электроэнергии на расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. Она покрывает более 80% потребностей республики в электроэнергии. С ноября 2021 года тарифы на газ в Молдавии выросли почти в семь раз. 

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