В Курганской области в 2024 году на 10% увеличат зарплату бюджетникам

Изменения коснутся более 16 тыс. человек

ТАСС, 6 сентября. Курганские власти увеличат на 10% зарплату государственных и муниципальных служащих, сотрудников учреждений в 2024 году. Изменения коснутся более 16 тыс. человек, сообщил глава региона Вадим Шумков на своей странице во "ВКонтакте".

"Поручил коллегам заложить в бюджет 2024 года увеличение заработной платы на 10% для "неуказных" категорий государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников сотен государственных и муниципальных подведомственных учреждений, кому она не индексируется автоматически. Указанная индексация заработной платы в следующем году коснется более 16 тыс. наших земляков. Это огромные деньги, тем более на фоне ряда внеплановых расходов, включая ликвидацию последствий ЧС, но мы постараемся", - написал он.

В пресс-службе губернатора уточнили, что на эти цели из областного бюджета будет направлено более 650 млн рублей в год. Повышение зарплат работников бюджетной сферы будет осуществлено в два этапа. При этом часть работников получила индексацию уже в этом году - с 1 сентября на 20% увеличилась зарплата работников аппарата регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей. С 1 января будет повышена на 10% зарплата остальных бюджетников, не считая тех, у кого и так происходит ежегодно увеличение в соответствии с указами президента Российской Федерации.

Так, пояснили ТАСС в правительстве, сейчас в сфере образования средняя заработная плата составляет 24,2 тыс. рублей, а с учетом индексации на 10% составит 26,6 тыс. рублей. Это непедагогические работники - завхозы, бухгалтеры, экономисты, специалисты по закупкам, водители, повара и так далее. А, например, в сфере занятости населения - 27,9 тыс. рублей, но после повышения составит 30,7 тыс. рублей. Повышение зарплат также планируется в сферах физической культуры и спорта, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и природных ресурсов, гражданской защиты, органов госвласти и местного самоуправления.

Отмечается, что власти планировали осуществить такое увеличение зарплат уже в этом году, однако реализацию планов пришлось отложить до 2024 года из-за чрезвычайной ситуации с природными пожарами, поскольку на ликвидацию последствий регион направил около 1,5 млрд рублей. Принять такое решение стало возможным в том числе благодаря реформированию муниципальной и государственной службы, бюджетного сектора в регионе.