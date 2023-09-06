Новак: определение маршрута газопровода "Сила Сибири - 2" находится на завершающей стадии

Вице-премьер отметил, что сейчас рассматривается проект строительства газопровода - отвода от населенного пункта Наушки до Улан-Удэ и далее до Читы общей протяженностью 700 км

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Определение маршрута газопровода "Сила Сибири - 2" находится на завершающей стадии, он может пройти рядом с Красноярском и Иркутском. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"На завершающей стадии находится определение маршрута газопровода "Сила Сибири - 2". Предполагается, что газопровод пройдет рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и далее по территории Республики Бурятия (южнее озера Байкал) до выхода к государственной границе России в районе н. п. Наушки", - сказал он.

Также сейчас рассматривается проект строительства газопровода - отвода от населенного пункта Наушки до Улан-Удэ и далее до Читы общей протяженностью 700 км, отметил вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах ускорить строительство трубопровода "Сила Сибири - 2".

В марте 2023 года Новак заявлял, что Россия надеется на заключение контракта на поставки газа в КНР по "Силе Сибири - 2" до конца текущего года. Переговоры "Газпрома" и китайской CNPC по поставкам российского газа по "Силе Сибири - 2" в КНР находятся на финальной стадии.

О "Силе Сибири - 2"

"Сила Сибири - 2" - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа. Газопровод позволит ежегодно поставлять в Китай около 50 млрд куб. м газа. Общая протяженность газопровода по территории Монголии составит 962,9 км. Строительные работы по проекту могут начаться в 2024 году, газопровод может начать работу в 2027-2028 годах.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что холдинг по итогам 2022 года превысил годовые обязательства по поставкам газа в Китай, регулярно поставляя сверх контрактных объемов, и с 1 января вышел на принципиально новый уровень поставок в эту страну. В ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год, а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год.

