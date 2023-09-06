Новак: Россия намерена расширить программу газификации и включить в нее часть регионов

Среди них республики Бурятия и Тыва, Забайкальский и Красноярский края, Амурская и Иркутская области и в Еврейская автономная область

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия намерена расширить программу газификации субъектов РФ и включить в нее часть регионов, расположенных, в том числе, в республиках Бурятия и Тыва, Забайкальском и Красноярском краях, Амурской и Иркутской областях и в Еврейской автономной области. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

"Одна из ключевых задач - расширение программы газификации субъектов Российской Федерации. Это подразумевает включение в нее максимально возможного количества субъектов страны, в том числе Республики Бурятия, Республики Тыва, Забайкальского края, Красноярского края, Амурской области, Иркутской области и Еврейской автономной области", - сообщил он.

Новак отметил, что в прошлом году в рамках реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов построено 177 межпоселковых газопровода протяженностью 3 282 км, а также 14 газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС) протяженностью 260,69 км. Созданы условия для газификации порядка 82,3 тыс. домовладений и квартир и 350 котельных в 449 населенных пунктов. Общий объем инвестиций в 2022 году на строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов составил 107 млрд рублей.

"На начало текущего года уровень газификации регионов России достиг 73%, при этом целевой уровень газификации оценивается в 82,9%. Таким образом, одним из приоритетных направлений развития газовой отрасли остается не просто увеличение использования "голубого топлива" на внутреннем рынке, но и создание условий для максимального упрощения доступа граждан к газу", - написал Новак.

О догазификации

По словам вице-премьера, продолжается в России и программа по бесплатной догазификации, то есть по обеспечению в газифицированных населенных пунктах подводки газа до границ домовладений без привлечения средств граждан.

В рамках программы догазификации в 2021-2022 годах принято почти 800 тыс. заявок на подведение газа, заключено свыше 720 тыс. договоров, до границ участка газ подведен к более 500 тыс. домовладениям. Выполнено более 220 тыс. подключений домовладений.

"На середину августа объем заявок уже приблизился к 1,4 млн, при этом количество заключенных договоров от принятых заявок достигло почти 934 тысяч. Обеспечена техническая возможность подключения порядка 942,5 тыс. домовладений, по этому показателю наилучшие результаты продемонстрировали Московская, Челябинская, Свердловская области. До границ участка газ подведен к более 662 тыс. домовладений. Выполнено 332 тыс. подключений домовладений", - подчеркнул Новак.