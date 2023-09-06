Новак сообщил о соединении "Силы Сибири" с системой газоснабжения в короткие сроки

Вице-премьер России сообщил, что подготовка к реализации этого проекта уже идет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Соединение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" с единой системой газоснабжения России планируется в возможно короткие сроки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка в природном газе идет масштабная работа над развитием Единой системы газоснабжения (ЕСГ) на Востоке России. В планах - соединение в возможно короткие сроки систем транспортировки газа "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" с ЕСГ. Подготовка к реализации этого проекта уже идет", - сказал он.

"Газпром" совместно с Минэнерго также прорабатывают вопрос ускорения строительства газопровода - перемычки между магистральными газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", отметил вице-премьер.

В октябре 2022 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что холдинг приступает к строительству перемычки для соединения западной и восточной систем газоснабжения РФ.